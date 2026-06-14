За тиждень Нацбанк продав понад мільярд доларів

За тиждень з 8 по 12 червня Національний банк України продав на міжбанку 1154,9 млн дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 8 по 12 червня Нацбанк продав на міжбанку 1154,9 млн дол, що на 388,41 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував долари.

З початку 2026 року Нацбанк жодного разу не купував валюту на міжбанку.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

PINBank повернувся до повноцінної роботи після того, як Фонд гарантування продав 100% акцій банку польській фінтех-компанії Zen.com за 175 млн грн, а новий власник докапіталізував банк і виконав вимоги НБУ.