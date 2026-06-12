Нацбанк показав офіційний курс валют на понеділок: долар падає

У понеділок, 15 червня, офіційний курс долара до гривні продовжить відходити від історичного рекорду і становитиме 44,81 грн.

Про це свідчать дані Національного банку.

Курс євро натомість зросте і становитиме 51,86 грн.

Офіційні курси на понеділок 15 червня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,81 грн (44,92 грн станом на 12 червня);

1 євро – 51,86 грн (51,83 грн станом на 12 червня).

Нагадаємо:

За червень курс долара оновлював історичний максимум 7 разів. Востаннє новий історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.