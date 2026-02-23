На банкнотах 200 гривень з'явиться гасло "Слава Україні! Героям слава!"

З 25 лютого Національний банк вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 гривень, на яких у правій верхній частині на зворотному боці буде розміщено патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям слава!".

Про це інформує пресслужба НБУ.

Зазначається, що всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналом 200 гривень зразка 2019 року.

"Національний банк із 25 лютого 2026 року розпочне видачу цих модифікованих банкнот банкам України, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 200 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти", – повідомили в НБУ.

Йдеться, що як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 200 гривень попередніх років виготовлення.

