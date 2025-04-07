Продаж валюти НБУ впав до мінімуму з початку року

Нацбанк України минулого тижня продав на міжбанку 391,9 млн дол — це найнижчий обсяг від початку року. Порівняно з попереднім тижнем продаж зменшився на 453,7 млн дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Водночас НБУ вперше за останній місяць вийшов на купівлю — придбав 6,65 млн дол. Чисті інтервенції скоротилися до 385,3 млн дол, що в 2,2 раза менше, ніж тижнем раніше.

Також спостерігалася значна волатильність у сальдо валютних операцій населення: з 16,6 млн дол у понеділок воно зросло до 54,4 млн у вівторок, а потім поступово зменшувалося — до 35,4 млн у середу та 17,8 млн у четвер.

Нагадаємо:

Станом на 7 квітня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 15 копійок, євро - на 30.

Американська валюта, відносно української, подешевшала і 5 квітня в столичних обмінниках її можна було придбати менш ніж за 41 грн.