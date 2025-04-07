Курс валют на 7 квітня: долар та євро впали
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Станом на 7 квітня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 15 копійок, євро - на 30.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,19 грн, євро - 44,55 грн (на 4 квітня долар - 41,34 грн, євро - 44,85 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 40,88 - 41,00 грн.
На цей самий час "чорний" курс євро становив 45,25 - 45,50 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 40,82 - 41,42 грн (курс на 4 квітня - 40,95 - 41,50 грн);
- Євро - 45,00 - 45,70 грн (курс на 4 квітня - 45,15 - 46,00 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 40,75 - 41,35 грн;
- Ощадбанк - 40,90 - 41,45 грн;
- Укрсиббанк - 40,85 - 41,45 грн;
- ПУМБ - 41,00 - 41,60 грн;
- Райффайзен - 40,75 - 41,31 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,49 грн.