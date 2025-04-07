Курс валют на 7 квітня: долар та євро впали

Станом на 7 квітня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 15 копійок, євро - на 30.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,19 грн, євро - 44,55 грн (на 4 квітня долар - 41,34 грн, євро - 44,85 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 40,88 - 41,00 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 45,25 - 45,50 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 40,82 - 41,42 грн (курс на 4 квітня - 40,95 - 41,50 грн);

Євро - 45,00 - 45,70 грн (курс на 4 квітня - 45,15 - 46,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 40,75 - 41,35 грн;

Ощадбанк - 40,90 - 41,45 грн;

Укрсиббанк - 40,85 - 41,45 грн;

ПУМБ - 41,00 - 41,60 грн;

Райффайзен - 40,75 - 41,31 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,49 грн.