Рішення про небездоганну репутацію Порошенка не обмежує роботу його банку – НБУ

Рішення НБУ про визнання репутації мажоритарного акціонера Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) Петра Порошенка небездоганною жодним чином не обмежує діяльність банку та виконання його обов’язків перед клієнтами.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Національний банк України підтвердив, що 28 квітня комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків визнав небездоганною ділову репутацію Петра Порошенка як власника істотної участі в його банку.

Підставою для такого рішення стали санкції, застосовані до Порошенка рішенням РНБО від 12 лютого 2025 року.

У повідомленні також йдеться, що НБУ заздалегідь попереджав всі зацікавлені сторони, що комітет збереться в дистанційному форматі.

Попри це, народні депутати України від партії Європейська солідарність Ніна Южаніна, Михайло Бондар, Артур Герасімов, Ростислав Павленко та адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков прибули до будівлі НБУ та вимагали забезпечити їм можливість бути фізично присутніми на засіданні комітету.

"Національний банк розцінює дії народних депутатів та осіб, що їх супроводжували, зокрема ведення прямої трансляції їхнього перебування в НБУ в ефірі 5 каналу та виклик Національної поліції, як спробу тиску на працівників НБУ та намагання зірвати роботу комітету.

НБУ розгляне можливість подання заяви до правоохоронних органів про тиск та перешкоджання діяльності з боку зазначених народних депутатів та осіб, що їх супроводжували", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Петро Порошенко вважає незаконним рішення Національного банку України про визнання його репутації як мажоритарного акціонера Міжнародного інвестиційного банку небездоганною.