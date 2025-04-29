Решение о небезупречной репутации Порошенко не ограничивает работу его банка - НБУ

Решение НБУ о признании репутации мажоритарного акционера Международного инвестиционного банка (МИБ) Петра Порошенко небезупречной никоим образом не ограничивает деятельность банка и выполнение его обязанностей перед клиентами.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Национальный банк Украины подтвердил, что 28 апреля комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков признал небезупречной деловую репутацию Петра Порошенко как владельца существенного участия в его банке.

Основанием для такого решения стали санкции, примененные к Порошенко решением СНБО от 12 февраля 2025 года.

В сообщении также говорится, что НБУ заранее предупреждал все заинтересованные стороны, что комитет соберется в дистанционном формате.

Несмотря на это, народные депутаты Украины от партии Европейская солидарность Нина Южанина, Михаил Бондарь, Артур Герасимов, Ростислав Павленко и адвокат Петра Порошенко Илья Новиков прибыли в здание НБУ и требовали обеспечить им возможность физически присутствовать на заседании комитета.

"Национальный банк расценивает действия народных депутатов и лиц, которые их сопровождали, в частности ведение прямой трансляции их пребывания в НБУ в эфире 5 канала и вызов Национальной полиции, как попытку давления на работников НБУ и попытки сорвать работу комитета.

НБУ рассмотрит возможность подачи заявления в правоохранительные органы о давлении и препятствовании деятельности со стороны указанных народных депутатов и лиц, которые их сопровождали", - говорится в сообщении.

Напомним:

Петр Порошенко считает незаконным решение Национального банка Украины о признании его репутации как мажоритарного акционера Международного инвестиционного банка небезупречной.