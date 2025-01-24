Обмеження Нацбанку на перекази збільшили продаж карток у "дроп"-схемах

У жовтні 2024 року Нацбанк ввів ліміти на карткові перекази – 150 тисяч гривень на місяць, але менеджер "дроп"-схем заявив, що після цього картки для схем "клієнти" стали купляти частіше через блокування.

Про це він розповів в інтерв'ю ЕП.

"Ми спочатку не розуміли, що це таке, але в нас карток більше стало продаватися", - пояснив організатор схем.

Водночас він додав, що "оптовики", особливо які беруть в оренду картки для крипти, де обороти великі, говорять, що картки стали швидше блокуватися.

У грудні 2024 року банки підписали меморандум, у рамках якого ліміти на перекази для високоризикованих клієнтів знизять до 50 тисяч гривень на місяць. Організатор "дроп"-схем не зміг спрогнозувати наслідки цього рішення.

"Але якщо дивитися на те, що трапилося після обмеження на 150 тисяч, то ми від цього не програли. На мою думку, "дропи" житимуть завжди", - додав він.

Довідка. "Дропер" - це особа, які добровільно погоджується продавати доступ до своїх банківських рахунків третім особам. Останні можуть використовувати їх для нелегальних платежів чи ухилення від сплати податків.

Чи продають картки українців росіянам, скільки циган за раз оформлюють картки в банках та інше читайте в інтерв'ю: "Дропи" будуть жити завжди". Продавець чужих карток про розцінки, ФСБ і "циганів" у відділеннях банків

Про те, як Нацбанк намагається "прикрити" діяльність "дропів", читайте у тексті: Перекази з картки на картку обмежать ще більше. Чому банки це роблять

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року Національний банк України на пів року встановив ліміт у 150 тисяч грн на місяць для переказів фізосіб "з карти на карту".

У грудні 2024 року найбільші українські банки підписали меморандум, який посилює контроль за операціями деяких клієнтів і знижує місячні ліміти на перекази.

Організатори "дроп"-схем можуть отримувати за кожну продану в оренду банківську картку щонайменше 800 гривень на тиждень. Кількість проданих в оренду карток за місяць може становити до 500.