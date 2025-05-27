НАПК проверяет образ жизни полковника СБУ Калабашкина, родственники которого владеют имуществом на $2 миллиона
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало мониторинг образа жизни полковника СБУ Ивана Калабашкина после расследования об имуществе его родственников.
Об этом сообщает НАПК в ответ на журналистский запрос hromadske.
"С целью установления соответствия уровня жизни заместителя начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ивана Калабашкина имеющимся у него и членов его семьи имуществу и полученным ими доходам, Национальное агентство 09.05.2025 приняло решение о начале проведения мониторинга образа жизни указанного субъекта декларирования, - говорится в сообщении.
Ранее hromadske выяснило, что родственники заместителя руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ивана Калабашкина владеют имуществом почти на 2 млн долларов.
Речь идет о:
- 3 квартирах в историческом центре Киева, рыночной стоимостью около 710 тысяч долларов;
- коттедж за городом и 2 земельных участка, которые суммарно достигают 870 тысяч долларов;
- 5 автомобилей стоимостью около 215 тысяч долларов и паркоместа на 140 тысяч долларов.
Согласно расследованию, большинство имущества приобретено значительно дешевле рыночной стоимости. Сам чиновник и его родственники - психолог без следов практики, врач, бухгалтер и бывший работник "Мотор Сичи" - общаться с журналистами не захотели.
Журналисты выяснили, что элитную недвижимость семья чиновника начала приобретать именно после того, как Иван Калабашкин получил руководящую должность в СБУ.
Напомним:
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