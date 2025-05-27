НАПК проверяет образ жизни полковника СБУ Калабашкина, родственники которого владеют имуществом на $2 миллиона

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало мониторинг образа жизни полковника СБУ Ивана Калабашкина после расследования об имуществе его родственников.

Об этом сообщает НАПК в ответ на журналистский запрос hromadske.

"С целью установления соответствия уровня жизни заместителя начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ивана Калабашкина имеющимся у него и членов его семьи имуществу и полученным ими доходам, Национальное агентство 09.05.2025 приняло решение о начале проведения мониторинга образа жизни указанного субъекта декларирования, - говорится в сообщении.

Ранее hromadske выяснило, что родственники заместителя руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ивана Калабашкина владеют имуществом почти на 2 млн долларов.

Речь идет о:

3 квартирах в историческом центре Киева, рыночной стоимостью около 710 тысяч долларов;

коттедж за городом и 2 земельных участка, которые суммарно достигают 870 тысяч долларов;

5 автомобилей стоимостью около 215 тысяч долларов и паркоместа на 140 тысяч долларов.

Согласно расследованию, большинство имущества приобретено значительно дешевле рыночной стоимости. Сам чиновник и его родственники - психолог без следов практики, врач, бухгалтер и бывший работник "Мотор Сичи" - общаться с журналистами не захотели.

Журналисты выяснили, что элитную недвижимость семья чиновника начала приобретать именно после того, как Иван Калабашкин получил руководящую должность в СБУ.

Напомним:

Госгеонедр возобновил все три спецразрешения на разработку и добычу полезных ископаемых, которые с начала 2024 года заблокировали из-за санкций в отношении днепровского бизнесмена Вадима Ермолаева.