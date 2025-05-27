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НАПК проверяет образ жизни полковника СБУ Калабашкина, родственники которого владеют имуществом на $2 миллиона

Алена Кириченко — 27 мая, 19:10
НАПК проверяет образ жизни полковника СБУ Калабашкина, родственники которого владеют имуществом на $2 миллиона
Полковник СБУ Іван Калабашкін
hromadske

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало мониторинг образа жизни полковника СБУ Ивана Калабашкина после расследования об имуществе его родственников.

Об этом сообщает НАПК в ответ на журналистский запрос hromadske.

"С целью установления соответствия уровня жизни заместителя начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ивана Калабашкина имеющимся у него и членов его семьи имуществу и полученным ими доходам, Национальное агентство 09.05.2025 приняло решение о начале проведения мониторинга образа жизни указанного субъекта декларирования, - говорится в сообщении.

Ранее hromadske выяснило, что родственники заместителя руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ивана Калабашкина владеют имуществом почти на 2 млн долларов.

Речь идет о:

  • 3 квартирах в историческом центре Киева, рыночной стоимостью около 710 тысяч долларов;
  • коттедж за городом и 2 земельных участка, которые суммарно достигают 870 тысяч долларов;
  • 5 автомобилей стоимостью около 215 тысяч долларов и паркоместа на 140 тысяч долларов.

Согласно расследованию, большинство имущества приобретено значительно дешевле рыночной стоимости. Сам чиновник и его родственники - психолог без следов практики, врач, бухгалтер и бывший работник "Мотор Сичи" - общаться с журналистами не захотели.

Журналисты выяснили, что элитную недвижимость семья чиновника начала приобретать именно после того, как Иван Калабашкин получил руководящую должность в СБУ.

Напомним:

Госгеонедр возобновил все три спецразрешения на разработку и добычу полезных ископаемых, которые с начала 2024 года заблокировали из-за санкций в отношении днепровского бизнесмена Вадима Ермолаева.

СБУ

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