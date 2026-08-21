Мінфіну доручили продати Sense Bank, вилучені кошти підуть на потреби Сил оборони – Корецький
Sense Bank
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Міністерство фінансів отримало завдання продати Sense Bank.
Джерело: Корецький в Telegram
Пряма мова: "Міністерство фінансів має чітке завдання активізувати процес продажу Sense Bank.
Необхідно забезпечити максимальну прозорість, конкурентність і ефективність цього процесу".
Деталі: Він додав, що кошти від продажу банку підуть на фінансування потреб Сил оборони.
Також Мінфін спільно з Нацбанком мають вирішити всі накопичені проблеми в банку та забезпечити прозоре та якісне корпоративне управління.
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Що передувало:
- Зранку 19 серпня НАБУ проводило обшуки в офісі наглядової ради "Сенс банк", зокрема у відстороненого голови наглядової ради Миколи Гладищенка.
- Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
- У фінустанові заявили, що співпрацюють із правоохоронними органами та надають необхідну інформацію. Водночас від подробиць відмовилися через обмеження на розголошення даних досудового розслідування.
- Увечері 19 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради державного "Сенс Банку" Миколу Гладищенка.