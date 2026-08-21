Мінфіну доручили продати Sense Bank, вилучені кошти підуть на потреби Сил оборони – Корецький

Українська правда

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Міністерство фінансів отримало завдання продати Sense Bank.

Джерело: Корецький в Telegram

Пряма мова: "Міністерство фінансів має чітке завдання активізувати процес продажу Sense Bank.

Необхідно забезпечити максимальну прозорість, конкурентність і ефективність цього процесу".

Деталі: Він додав, що кошти від продажу банку підуть на фінансування потреб Сил оборони.

Також Мінфін спільно з Нацбанком мають вирішити всі накопичені проблеми в банку та забезпечити прозоре та якісне корпоративне управління.

Читайте також: Мішки грошей, охорона ГУР та Давид. Що відомо про нові плівки НАБУ?

Що передувало: