Китайський ШІ-стартап DeepSeek повідомив, що став жертвою масштабних кібератак

Китайський технологічний стартап DeepSeek повідомив, що в понеділок 27 січня компанія зазнала кібератаки, через яку користувачі не могли зареєструватися на сайті.

Про це повідомляє Associated Press.

Компанія, чий штучний інтелект у вигляді чат-бота викликав ажіотаж у технологічному світі, заявила, що її сервіси зазнали "масштабних зловмисних атак". Однак зареєстровані користувачі могли увійти в систему без проблем.

DeepSeek привернула увагу індустрії штучного інтелекту минулого місяця, коли презентувала нову модель ШІ, яка, за її словами, не поступається аналогам від американських компаній, таких як OpenAI, розробник ChatGPT, і є більш економічно ефективною у використанні дорогих чипів Nvidia для навчання системи на величезних обсягах даних.

Різке зростання популярності викликало дебати про конкуренцію між США та Китаєм у розробці технологій штучного інтелекту. Однак деякі спостерігачі з американської технологічної індустрії висловили занепокоєння тим, що китайський стартап наздогнав американські компанії, які є лідерами у сфері генеративного ШІ, за значно нижчими витратами.

Нагадаємо:

Акції технологічних компаній США значно зменшилися під час передторгової сесії через прорив китайського стартапу DeepSeek у сфері штучного інтелекту.

Китайський стартап DeepSeek, що займається розробкою штучного інтелекту, в понеділок обвалив світові акції технологічних компаній, поставивши під сумнів технологічне домінування Америки.

ШІ-помічник китайського стартапу DeepSeek у понеділок випередив конкурента ChatGPT і став найрейтинговішим безкоштовним додатком, доступним в Apple App Store в США.