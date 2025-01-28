Самые богатые люди мира потеряли $108 миллиардов из-за обвала акций на фоне новостей о DeepSeek

500 богатейших людей мира за понедельник потеряли в общей сложности $108 миллиардов на фоне обвала акций технологического сектора, который вызвали новости о китайском разработчике искусственного интеллекта DeepSeek.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Миллиардеры, чье состояние связано с искусственным интеллектом, понесли наибольшие потери.

В частности, состояние основателя Nvidia уменьшилось на $20,1 миллиарда (падение на 20%), тогда как соучредитель Oracle Ларри Эллисон потерял $22,6 миллиарда - больше всего в абсолютных цифрах, но это составляет лишь 12% его капитала. Основатель Dell Майкл Делл потерял $13 миллиардов, а сооснователь Binance Чанпен Чжао - $12,1 миллиарда.

В целом технологические магнаты потеряли $94 миллиарда, что составляет около 85% общего падения индекса миллиардеров Bloomberg. Индекс Nasdaq Composite снизился на 3,1%, а S&P 500 - на 1,5%.

Китайская компания DeepSeek, базирующаяся в Ханчжоу, с 2023 года занимается разработкой моделей искусственного интеллекта.

Однако внимание западных инвесторов она привлекла лишь в минувшие выходные, когда ее бесплатное приложение-чатбот DeepSeek R1 возглавило рейтинги загрузок во всем мире.

Выход DeepSeek на рынок стал неожиданностью для отрасли. Компания заявила, что потратила всего $5,6 миллиона на разработку своего продукта, что бросает вызов представлению Кремниевой долины о необходимости больших инвестиций для создания мощных моделей искусственного интеллекта.

Это серьезно ударило по миллиардерам, чье состояние связано с цепочкой поставок западного ИИ, которая была главным двигателем фондового рынка последние два года.

Напомним:

Акции технологических компаний США значительно уменьшились во время предторговой сессии из-за прорыва китайского стартапа DeepSeek в сфере искусственного интеллекта.

Китайский стартап DeepSeek, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, в понедельник обвалил мировые акции технологических компаний, поставив под сомнение технологическое доминирование Америки.

ИИ-помощник китайского стартапа DeepSeek в понедельник опередил конкурента ChatGPT и стал самым рейтинговым бесплатным приложением, доступным в Apple App Store в США.

Китайский технологический стартап DeepSeek сообщил, что в понедельник 27 января компания подверглась кибератаке, из-за которой пользователи не могли зарегистрироваться на сайте.