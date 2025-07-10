Ощадбанк отримав ліцензію на міжнародні вантажні перевезення

Державний Ощадбанк отримав ліцензію на здійснення міжнародних перевезень вантажними автомобілями.

Про це йдеться в повідомленні банку з посиланням на відповідне рішення Державної служби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпеки") згідно з наказом від 3 липня 2025 року.

Зазначається, що через закриття цивільного авіасполучення доставлення всіх видів валютних цінностей в Україну здійснюється виключно автомобільним транспортом.

З метою забезпечення безперервності операційної діяльності Ощадбанк організував перевезення валютних цінностей з-за кордону та за межі України спеціалізованими автотранспортними засобами.

Для легального та безпечного здійснення таких перевезень територією Європейського Союзу банк мав отримати відповідну ліцензію.

"Наявність ліцензії на міжнародні вантажні перевезення підтверджує відповідність Ощадбанку всім європейським вимогам щодо безпеки, кваліфікації персоналу, стану автопарку та організації процесів", — прокоментував заступник голови правління Ощадбанку Євгеній Драчко-Єрмоленко.

Нагадаємо:

Кабмін розподілив прибуток державних банків за 2024 рік. В результаті Ощадбанк перерахує до державного бюджет 3,95 млрд грн або 50%.