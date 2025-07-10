Ощадбанк получил лицензию на международные грузовые перевозки

Государственный Ощадбанк получил лицензию на осуществление международных перевозок грузовыми автомобилями.

Об этом говорится в сообщении банка со ссылкой на соответствующее решение Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасности") согласно приказу от 3 июля 2025 года.

Отмечается, что из-за закрытия гражданского авиасообщения доставка всех видов валютных ценностей в Украину осуществляется исключительно автомобильным транспортом.

С целью обеспечения непрерывности операционной деятельности Ощадбанк организовал перевозки валютных ценностей из-за рубежа и за пределы Украины специализированными автотранспортными средствами.

Для легального и безопасного осуществления таких перевозок по территории Европейского Союза банк должен был получить соответствующую лицензию.

"Наличие лицензии на международные грузовые перевозки подтверждает соответствие Ощадбанка всем европейским требованиям безопасности, квалификации персонала, состояния автопарка и организации процессов", - прокомментировал заместитель председателя правления Ощадбанка Евгений Драчко-Ермоленко.

Напомним:

Кабмин распределил прибыль государственных банков за 2024 год. В результате Ощадбанк перечислит в государственный бюджет 3,95 млрд грн или 50%.