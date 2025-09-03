Нові дані про падіння нафтогазових доходів Росії: мінус 35% за рік

Доходи федерального бюджету Росії від нафти й газу в серпні просіли на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані російського Мінфіну.

Нафтогазові доходи, що становлять близько чверті надходжень до державної скарбниці РФ, минулого місяця становили 505 млрд руб.

Порівняно з липнем, коли було зараховано податок на додатковий дохід, надходження знизилися на 36%.

За підсумками восьми місяців нафтогазові доходи Росії виявилися на 20% меншими, ніж за аналогічний період минулого року, встановивши суму у 6,03 трлн руб.

Спочатку російський Мінфін планував зібрати в поточному році 10,94 трлн руб. нафтогазових доходів, із яких 1,8 трлн руб. мали поповнити Фонд національного добробуту.

Однак ціни на нафту, що падають, і рубль, що зміцнюється, змусили владу РФ скоротити прогнозований обсяг доходів від продажу енергоносіїв майже на чверть від плану – до 8,32 трлн руб.

Торік у федеральний бюджет Росії від нафти та газу надійшло 11,13 трлн руб.

Нагадаємо:

Усі найбільші нафтові компанії в першій половині 2025 року зіткнулися зі зниженням прибутків в 2-3 рази.