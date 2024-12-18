Fitch підтвердило кредитний рейтинг "Нафтогазу" на рівні ймовірного дефолту

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило кредитний рейтинг НАК "Нафтогаз України" на рівні "СС".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Такий рівень означає високу ймовірність дефолту.

"Такий рейтинг вищий за суверенний рейтинг України ("RD"). За оцінкою агентства, "Нафтогаз" має помірні зв'язки з державою, що дає змогу оцінювати компанію на автономній основі", - зазначається в повідомленні.

Fitch також підтвердило рейтинг єврооблігацій "Нафтогазу", випущених Kondor Finance plc, на рівні "C". Рейтинг відновлення (Recovery Rating) було залишено на рівні "RR6", оскільки компанія продовжує вчасно і в повному обсязі здійснювати виплати за єврооблігаціями, реструктуризованими у 2023 році.

"Одним із ключових чинників, що вплинули на позицію компанії, Fitch називає збереження інфраструктури та стабільність зростання видобутку, а також поліпшення фінансових показників компанії, зокрема, грошового потоку від операційної діяльності", - пояснює "Нафтогаз".

Водночас агентство уточнило, що на рейтинг чинять значний вплив високі операційні ризики на тлі війни з РФ, припинення транзиту газу, нерозрахунки за реалізований газ та обмежені можливості доступу до зовнішнього фінансування.

Крім цього Fitch відзначило відсутність від початку війни будь-якої компенсації від держави за виконання "Нафтогазом" покладених на нього спеціальних зобов'язань (ПСЗ). Зазначається, що менеджмент продовжує роботу з державою щодо отримання компенсації ПСЗ та різниці в тарифах у 2024 році.

Нагадаємо:

Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні обмеженого дефолту (RD), оскільки Україна продовжує перебувати у процесі реструктуризації зовнішнього боргу.