"Нафтогаз" сообщил о наращивании миллиардных прибылей за девять месяцев
За девять месяцев 2024 года Группа Нафтогаз получила чистую консолидированную прибыль на 23,3 млрд грн. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 15,3 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Как говорится в сообщении, консолидированная операционная прибыль за этот период достигла 32,4 млрд грн против 25,2 млрд грн за аналогичный период прошлого года.
Также отмечается, что Группа продолжает стабильно добывать углеводороды и обеспечивать природным газом почти 12,4 миллиона домохозяйств, и среди прочего, продолжает поставлять газ по фиксированному тарифу в условиях действия ПСО..
Кроме того, "Нафтогаз" остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине: в январе-сентябре этого года предприятия уплатили в бюджет почти 67 млрд грн.
Напомним:
Компании группы Нафтогаз - АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" - с начала года наростили добычу газа на 6%.
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг НАК "Нафтогаз Украины" на уровне "СС".