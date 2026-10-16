Нацбанк показав, яким буде курс валют після вихідних

Курс валют на 19 жовтня 2026 року

У понеділок, 19 жовтня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 19 копійок й становитиме 50,49 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс долара зменшиться на 2 копійки і становитиме 44,86 грн.

Офіційні курси на понеділок 19 жовтня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,86 грн (44,88 грн станом на 16 жовтня);

1 євро – 50,49 грн (50,30 грн станом на 16 жовтня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 6 жовтня – 45,05 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.