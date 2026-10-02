Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних

У понеділок, 5 жовтня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 16 копійок й становитиме 50,53 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс долара збільшиться на 15 копійок і становитиме 44,98 грн.

Офіційні курси на понеділок 5 жовтня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,98 грн (44,83 грн станом на 4 жовтня);

1 євро – 50,53 грн (50,69 грн станом на 4 жовтня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.