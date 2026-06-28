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Нацбанк третій тиждень поспіль продає більше мільярда доларів на міжбанку

Володимир Тунік-Фриз — 28 червня, 18:00
Нацбанк третій тиждень поспіль продає більше мільярда доларів на міжбанку
Нацбанк третій тиждень поспіль продає більше мільярда доларів на міжбанку
Фото: НБУ

За тиждень з 22 по 26 червня Національний банк України продав на міжбанку 1,32 млрд дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 22 по 26 червня Нацбанк продав на міжбанку 1319,4 млн дол, що на 76,8 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував долари.

Три останні тижні НБУ продавав більше мільярда доларів на міжбанківському ринку.

З початку 2026 року Нацбанк жодного разу не купував валюту на міжбанку.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

У понеділок, 29 червня, офіційний курс долара до гривні знизиться на 6 коп. і становитиме 44,86 грн.

НБУ міжбанк

міжбанк

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