За тиждень Нацбанк продав 1,4 мільярда доларів

За тиждень з 15 по 19 червня Національний банк України продав на міжбанку 1396,2 млн дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 15 по 19 червня Нацбанк продав на міжбанку 1396,2 млн дол, що на 241,3 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував долари.

З початку 2026 року Нацбанк жодного разу не купував валюту на міжбанку.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

У понеділок, 22 червня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 1 копійку і становитиме - 44,90 грн.