Нацбанк показав, яким буде курс валют після вихідних

Нацбанк показав курс валют на 29 червня 2026 року

У понеділок, 29 червня, офіційний курс долара до гривні знизиться на 6 коп. і становитиме 44,86 грн.

Про це свідчать дані Національного банку.

Курс євро натомість зросте на 21 коп. і становитиме 51,13 грн.

Офіційні курси на понеділок 29 червня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,86 грн (44,92 грн станом на 26 червня);

1 євро – 51,13 грн (50,92 грн станом на 26 червня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн. Це стало сьомим рекордом за червень.