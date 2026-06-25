Долар знову наближається до рекорду: Нацбанк показав курс на 26 червня

У п'ятницю, 26 червня, офіційний курс долара до гривні зросте на 5 коп. і становитиме 44,92 грн.

Про це свідчать дані Національного банку.

Курс євро також зросте на 4 коп. і становитиме 50,92 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 26 червня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,92 грн (44,87 грн станом на 25 червня);

1 євро – 50,92 грн (50,88 грн станом на 25 червня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн. Це стало сьомим рекордом за червень.