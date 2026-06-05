Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних

Курс валют на 8 червня 2026 року

У понеділок, 8 червня, офіційний курс долара до гривні відійде від історичного рекорду і становитиме - 44,35 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро також зменшиться та становитиме 51,63 грн.

Офіційні курси на понеділок 8 червня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,35 грн (44,37 грн станом на 5 червня);

1 євро – 51,63 грн (51,66 грн станом на 5 червня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 5 червня – 44,37 грн.