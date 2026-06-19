Нацбанк показав курс долара та євро на понеділок 22 червня

У понеділок, 22 червня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 1 копійку і становитиме - 44,90 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро також збільшиться та становитиме 51,46 грн.

Офіційні курси на понеділок 22 червня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,90 грн (44,91 грн станом на 19 червня);

1 євро – 51,46 грн (51,45 грн станом на 19 червня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97