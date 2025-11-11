Нацбанк відкликав ліцензію у фінансової установи

Національний банк відкликав у ТОВ "ФК "ІНТЕР ФІНАНС" (ЄДРПОУ 44617035) ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як інформує регулятор, підставою для ухвалення такого рішення стало те, що Нацбанк у день проведення позапланової інспекційної перевірки виявив відсутність ТОВ "ФК "ІНТЕР ФІНАНС" за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зазначається, що рішення набуває чинності з дня доведення до відома про це ТОВ "ФК "ІНТЕР ФІНАНС" у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України "Про адміністративну процедуру".

Днем доведення до відома є день надсилання рішення на адресу електронної пошти ТОВ "ФК "ІНТЕР ФІНАНС", повідомляє НБУ.

Йдеться, що з 10 листопада 2025 року ТОВ "ФК "ІНТЕР ФІНАНС" не має права здійснювати діяльність з надання фінансових послуг (у тому числі укладати нові договори з надання фінансових послуг та/або продовжувати строк дії укладених договорів з надання фінансових послуг, та/або збільшувати розмір зобов'язань за укладеними договорами з надання фінансових послуг).

Нагадаємо:

