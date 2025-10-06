Нацбанк відкликав ліцензію у страхувальника

Доходи за девʼять місяців 2025 року перевиконали

Національний банк України відкликав ліцензії на здійснення діяльності зі страхування ПрАТ "Джерело страхування" та виключив компанію з державного реєстру фінансових установ на підставі поданої заяви.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Відповідне рішення регулятор прийняв 3 жовтня 2025 року в межах процедури добровільного виходу компанії з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Як повідомлялось, НБУ 28 травня 2025 року надав дозвіл ПрАТ "Джерело Страхування" на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу.

Відповідно до звітності компанії за січень-червень 2025 року її страховий портфель формувався в основному за рахунок страхування майна, крім сільгосппродукції, фінансових ризиків.

Обсяг страхових премій компанії у зазначеному періоді становив 243,341 млн грн, технічні резерви – 0 тис. грн, страхові виплати – 79,332 млн грн. Частка ринку за страховими преміями становить 0,8%.

ПрАТ "Джерело страхування" створено 2008 року. Спеціалізується на ризиковому страхуванні.