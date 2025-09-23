Нацбанк призупинив роботу криптогаманця Trustee Plus в Україні

Литовська компанія Trustee Global UAB через застосунок Trustee Plus надавала фінансові послуги в Україні без ліцензії, тому Національний банк зупинив її діяльність.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Зазначається, що Trustee Global UAB, рекламуючи та просуваючи свої послуги громадянам України на території України, надає у застосунку Trustee Plus фінансові платіжні послуги, які підлягають ліцензуванню, а саме:

переказ коштів без відкриття рахунку;

виконання платіжних операцій із власними коштами користувача з рахунку / на рахунок користувача.

Отримані Нацбанком коментарі від Trustee Global UAB не спростовують, а в деяких випадках підтверджують надання цією компанією фінансових платіжних послуг на території України без ліцензії.

У зв’язку з цим Правління Національного банку ухвалило рішення заборонити надання послуг через застосунок Trustee Plus в Україні.

Як зазначає НБУ, Trustee Global UAB зобов’язана з дня отримання повідомлення зупинити надання послуг до приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України. У разі недотримання цих вимог компанія нестиме відповідальність відповідно до закону.

Нагадаємо:

В Україні кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 799 до 791. Кількість банків залишилася незмінною – 60.