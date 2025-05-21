Цьогоріч 1,2 трильйона пішло на пріоритетні видатки: на що спрямували кошти
За січень-квітень 1,2 трлн грн із загального фонду держбюджету витратила держава на пріоритетні видатки.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, зокрема:
- 365 млрд грн – на зарплати військовослужбовцям;
- майже 84 млрд грн – на закупівлю техніки, зброї, боєприпасів, харчів для Сил оборони.
Зазначається, що загалом на безпеку й оборону витрачено понад 60% від усіх видатків загального фонду держбюджету.
Як зазначив Шмигаль, з цивільних видатків найважливіші стосуються соціального сектору:
- на понад 50 млрд грн за 4 місяці профінансовано Програму медичних гарантій НСЗУ;
- майже на 213 млрд грн — на соціальні виплати, допомоги, стипендії;
- майже 54 млрд грн держава спрямувала на місця для того, щоб наші громади були міцними та спроможними.
Нагадаємо:
Кабінет Міністрів виділив місцевим громадам додаткові 272,5 мільйона гривень субвенції з державного бюджету на будівництво укриттів у закладах освіти.