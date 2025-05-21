Цьогоріч 1,2 трильйона пішло на пріоритетні видатки: на що спрямували кошти

За січень-квітень 1,2 трлн грн із загального фонду держбюджету витратила держава на пріоритетні видатки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зокрема:

- 365 млрд грн – на зарплати військовослужбовцям;

- майже 84 млрд грн – на закупівлю техніки, зброї, боєприпасів, харчів для Сил оборони.

Зазначається, що загалом на безпеку й оборону витрачено понад 60% від усіх видатків загального фонду держбюджету.

Як зазначив Шмигаль, з цивільних видатків найважливіші стосуються соціального сектору:

- на понад 50 млрд грн за 4 місяці профінансовано Програму медичних гарантій НСЗУ;

- майже на 213 млрд грн — на соціальні виплати, допомоги, стипендії;

- майже 54 млрд грн держава спрямувала на місця для того, щоб наші громади були міцними та спроможними.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів виділив місцевим громадам додаткові 272,5 мільйона гривень субвенції з державного бюджету на будівництво укриттів у закладах освіти.