АРМА шукає управителя російського судна, яке оцінили у 26 мільйонів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує відбір управителя для арештованого російського судна VOLGONEFT-268.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Судно оцінили у майже 26,5 млн гривень.

VOLGONEFT-268 — танкерне судно, яке зазвичай використовувалося для транспортування нафтопродуктів, хімічних речовин або інших наливних вантажів.

Олена Дума зазначила, що кошти від його використання, згідно з ухвалою суду, раніше представники країни агресора використовували для фінансування злочинних дій проти України. Відтак, ухвалою Личаківського райсуду м. Львова судно було арештовано та передано до АРМА для подальшого управління.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 2 травня 2025 року.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на управителя арештованих барж.