АРМА ищет управляющего российского судна, которое оценили в 26 миллионов

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявляет отбор управляющего для арестованного российского судна VOLGONEFT-268.

Об этом сообщила председатель АРМА Елена Дума.

Судно оценили в почти 26,5 млн гривен.

VOLGONEFT-268 - танкерное судно, которое обычно использовалось для транспортировки нефтепродуктов, химических веществ или других наливных грузов.

Елена Дума отметила, что средства от его использования, согласно постановлению суда, ранее представители страны агрессора использовали для финансирования преступных действий против Украины. Следовательно, постановлением Лычаковского райсуда г. Львова судно было арестовано и передано в АРМА для дальнейшего управления.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 2 мая 2025 года.

Напомним:

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов объявило конкурс на управляющего арестованных барж.