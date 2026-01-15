Гроші в тіні: українців із мінімальною зарплатою за рік стало більше на 37% – Гетманцев

В Україні торік на 36,8% зросла кількість людей, яким виплачували мінімальну зарплату, що свідчить про високий відсоток заробітних плат в тіні.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Фактично ринок праці у 2025 році за податковими даними відзначається мінімальними позитивними кроками з виведенні заробітних плат з тіні", - зазначив Гетманцев.

⁨Згідно з податковою звітністю платників податків, у 2025 році середня заробітна плата становила 20 787 грн, що на 8,3% більше, ніж у 2024 році. Однак, як розповів депутат, це все ще на 23% менше показників Держстату.

Структура виплат у 2025 році (у середньому за місяць):

964 тис українців отримували менше мінімальної зарплати (8 000 грн);

323 тис українців – рівно мінімалку (8 000 грн);

6,1 млн українців – більше мінімальної зарплати.

Водночас за даними Гетманцева, у 2025 році на 4% відносно 2024 зменшилась кількість людей, яким виплачували зарплату менше мінімальної, та на 18% – за 2 останні роки;

Крім того, на 15,1% протягом жовтня-листопада 2025 року зменшилась кількість українців, яким виплачували зарплату менше мінімальної відносно січня-вересня 2025 року.

"Такі показники, в тому числі, зумовлені прийнятим законом про мінімальну заробітну плату в роздрібній торгівлі підакцизними товарами", - пояснив нардеп.

Читайте також: Найм неповнолітніх, корпоративне навчання та пошук сенсів: як бізнес шукає працівників

Нагадаємо:

Всеукраїнська асоціація громад (ВАГ) закликає уряд передбачити для місцевих бюджетів компенсацію на покриття видатків на підвищення заробітних плат працівникам освітньої сфери.