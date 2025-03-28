АРМА отримало 9 мільйонів арештованих коштів: на що їх спрямують

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало на депозитні рахунки 9 млн грн арештованих коштів.

Про це повідомила пресслужба Нацагентства.

Зазначається, що в результаті взаємодії АРМА та ДБР в управління Нацагентства передано:

- Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області - грошові кошти у валюті, що еквівалентно 2,3 млн гривень. Їх вилучили в рамках кримінального провадження щодо сприяння незаконному переправленню осіб за кордон шляхом оформлення їм груп інвалідності та довідок про необхідність постійного догляду для їх близьких осіб.

- Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області – 1,3 млн гривень та 129 тис. доларів США, що еквівалентно 6,7 млн гривень. За даними слідства, ці кошти вилучені в межах кримінального провадження щодо поборів з військових.

Як зазначили в АРМА, отримані кошти направлять на на придбання Військових облігацій (ОВДП).

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перерахувало до фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ 1,87 мільярда гривень.