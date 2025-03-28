АРМА получило 9 миллионов арестованных средств: на что их направят

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило на депозитные счета 9 млн грн арестованных средств.

Об этом сообщила пресс-служба Нацагентства.

Отмечается, что в результате взаимодействия АРМА и ГБР в управление Нацагентства передано:

- Постановлением Винницкого городского суда Винницкой области - денежные средства в валюте, что эквивалентно 2,3 млн гривен. Их изъяли в рамках уголовного производства по содействию незаконной переправке лиц за границу путем оформления им групп инвалидности и справок о необходимости постоянного ухода для их близких лиц.

- Постановлением Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области - 1,3 млн гривен и 129 тыс. долларов США, что эквивалентно 6,7 млн гривен. По данным следствия, эти средства изъяты в рамках уголовного производства по поборам с военных.

Как отметили в АРМА, полученные средства направят на приобретение Военных облигаций (ОВГЗ).

Напомним:

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) перечислило в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ 1,87 миллиарда гривен.