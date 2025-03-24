АРМА перерахувало 1,8 мільярда до фонду ліквідації наслідків агресії РФ

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перерахувало до фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ 1,87 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

Зазначається, що це стало можливим завдяки списанню АРМА коштів РФ, які до цього були арештовано, але перебували на рахунку в комерційному банку.

Раніше, Кабінет міністрів погодив ініціативу АРМА щодо продажу військових облігацій та перерахування грошових коштів у сумі 1,8 мільярда гривень до цього Фонду.

Нагадаємо:

АРМА перерахує майже 1,8 млрд грн російської ТОВ "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП" до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ проти України.

АРМА списало 137 млн грн з рахунків компаній, пов'язаних з російськими олігархами Михайлом Фрідманом та Петром Авеном.