На Киевщине будут судить подрядчика, который присвоил более 27 миллионов на ремонте дорог

В отношении руководителя предприятия-подрядчика, который во время ремонта дорог завладел бюджетными средствами на сумму более 27 млн гривен, направлено в суд обвинительный акт.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что для присвоения средств в документы вносились ложные сведения об объемах и качестве использованных материалов, а также выполненных работ.

Речь идет о двух эпизодах:

1. использование дорожного битума для содержания дорог Киевщины в надлежащем состоянии, за что предприятие получило более 21,4 млн гривен. Однако, как установило следствие, таких объемов материала оно не имело.

2. Ремонт автомобильной дороги Р-19 Фастов-Митница-Обухов-Ржищев (Киевская область) - обвиняемый завладел бюджетными средствами, выделенными на обустройство нижнего слоя дороги, получив за такие работы более 6,2 млн гривен. Однако, по данным следствия, эти работы должным образом выполнены не были.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде залога в 1 млн гривен, который он внес во время досудебного расследования.

Напомним:

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении экс-директора "Свалявского лесного хозяйства", который нанес ущерб местным бюджетам на сумму более 4,1 млн грн.