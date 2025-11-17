Українська правда
В Україні розпочала роботу місія МВФ

Артур Крижний — 17 листопада, 11:30
Getty Images

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні над запуском нової програми розширеного фінансування.

Про це йдеться у повідомленні фонду.

"Місія МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочала сьогодні дискусії з представниками влади України у контексті їх звернення щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF)", - йдеться у повідомленні.

Дискусії фокусуватимуться на економічній політиці влади, з акцентом на податковій та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування, боротьби з корупцією та підтримки економічного зростання.

Нагадаємо:

НБУ зазнає тиску з боку Міжнародного валютного фонду щодо девальвації гривні.

