В Україні розпочала роботу місія МВФ
Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні над запуском нової програми розширеного фінансування.
Про це йдеться у повідомленні фонду.
"Місія МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочала сьогодні дискусії з представниками влади України у контексті їх звернення щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF)", - йдеться у повідомленні.
Дискусії фокусуватимуться на економічній політиці влади, з акцентом на податковій та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування, боротьби з корупцією та підтримки економічного зростання.
Нагадаємо:
НБУ зазнає тиску з боку Міжнародного валютного фонду щодо девальвації гривні.