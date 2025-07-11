В червні українці купили 9,5 тисяч мотоциклів: яким маркам надають перевагу

В Україні в червні сумарний обсяг сегмента мотоциклів склав 9,5 тисяч одиниць. Це менше, ніж у травні, на –7,5%, проте більше, ніж було торік у червні, на +9,7%.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Згідно з дослідженням, серед загальної кількості 57% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 5408 шт.

На внутрішньому ринку було укладено 3230 угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 44% від загальної кількості.

Ще 9% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (852 шт.).

За окремими підсегментами динаміка торгів мотоциклами виглядає наступним чином:

Внутрішні перепродажі: −7,1% (порівняно з травнем), +3,6% (порівняно з червнем 2024-го);

Імпорт вживаних: −2,4%, +53,5%;

Імпорт нових: −8,5%, +8,6%.

Як йдеться в дослідженні, на внутрішньому ринку Honda і Yamaha традиційно лідирують, демонструючи стабільний попит. За ними – щільна група доступних брендів: Geon (3 сходинка), Lifan (4), Musstang (8), Bajaj (10). Набирає обертів і Kovi (7) – відносно новий гравець, що орієнтується на ендуро та туринг. А BMW і Kawasaki займають 9 та 6 позиції відповідно.

Водночас у сегменті імпортованих з пробігом Honda, Yamaha, Suzuki та Kawasaki залишаються незмінною четвіркою лідерів, що обирають як новачки, так і досвідчені райдери. Harley-Davidson упевнено тримається в середині списку. Ducati, Indian, KTM і Triumph попри вік, приїжджають з амбіціями на нове життя на українських дорогах.

У сегменті нових мотоциклів в Україні лідирують бренди, добре знайомі покупцям із бюджетного та утилітарного сегментів – Spark, Musstang, Lifan, Geon, Kovi, Forte. На додачу – стабільний попит на Bajaj та Shineray. Honda, хоч і з меншими обсягами, але залишається важливим гравцем ринку.

Нагадаємо:

У першому кварталі 2025 року українці купили 13,3 тисячі мотоциклів, це на 17% більше, ніж у відповідний період рік тому.