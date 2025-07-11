В июне украинцы купили 9,5 тысяч мотоциклов: каким маркам отдают предпочтение

В Украине в июне суммарный объем сегмента мотоциклов составил 9,5 тысяч единиц. Это меньше, чем в мае, на -7,5%, однако больше, чем было в прошлом году в июне, на +9,7%.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Согласно исследованию,среди общего количества 57% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа), количественно это 5408 шт.

На внутреннем рынке было заключено 3230 сделок купли-продажи мототехники, что составило 44% от общего количества.

Еще 9% мотоциклов были импортированы бывшими в употреблении из-за рубежа (852 шт.).

По отдельным подсегментам динамика торгов мотоциклами выглядит следующим образом:

Внутренние перепродажи: -7,1% (по сравнению с маем), +3,6% (по сравнению с июнем 2024-го);

Импорт подержанных: -2,4%, +53,5%;

Импорт новых: -8,5%, +8,6%.

Как говорится в исследовании, на внутреннем рынке Honda и Yamaha традиционно лидируют, демонстрируя стабильный спрос. За ними - плотная группа доступных брендов: Geon (3 ступенька), Lifan (4), Musstang (8), Bajaj (10). Набирает обороты и Kovi (7) - относительно новый игрок, ориентирующийся на эндуро и туринг. А BMW и Kawasaki занимают 9 и 6 позиции соответственно.

В то же время в сегменте импортируемых с пробегом Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki остаются неизменной четверкой лидеров, которые выбирают как новички, так и опытные райдеры. Harley-Davidson уверенно держится в середине списка. Ducati, Indian, KTM и Triumph несмотря на возраст, приезжают с амбициями на новую жизнь на украинских дорогах.

В сегменте новых мотоциклов в Украине лидируют бренды, хорошо знакомые покупателям из бюджетного и утилитарного сегментов - Spark, Musstang, Lifan, Geon, Kovi, Forte. Вдобавок - стабильный спрос на Bajaj и Shineray. Honda, хоть и с меньшими объемами, но остается важным игроком рынка.

Напомним:

В первом квартале 2025 года украинцы купили 13,3 тысячи мотоциклов, это на 17% больше, чем в соответствующий период год назад.