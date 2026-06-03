Офіційний курс долара третій день поспіль б'є рекорд

Курс долара до гривні знову оновить історичний максимум

У четвер, 4 червня, офіційний курс долара до гривні встановить третій поспіль історичний рекорд в червні - 44,34 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро зменшиться та становитиме 51,52 грн.

Офіційні курси на четвер 4 червня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,34 грн (44,33 грн станом на 3 червня);

1 євро – 51,52 грн (51,66 грн станом на 3 червня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 3 червня – 44,33