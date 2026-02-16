Надходження турзбору зросли на понад 14%: які регіони відвідували найчастіше
У січні 2026 року місцеві бюджети отримали 28,4 млн грн туристичного збору. Це на 14,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомила Державна податкова служба.
За даними податкової, найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів таких регіонів:
- Львівська область – 5,9 млн грн;
- Івано-Франківська область – 5,6 млн грн;
- Київ – 5,6 млн грн;
- Закарпатська область – 3 млн грн.
Зазначається, що під час тимчасового розміщення у готелях, хостелах, садибах та інших місцях проживання туристичний збір сплачують:
- громадяни України,
- іноземці,
- особи без громадянства.
Нагадаємо:
За підсумками 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 359 млн грн туристичного збору, що на 86 млн грн більше (31,5%), ніж за 2024 рік.