Надходження турзбору зросли на понад 14%: які регіони відвідували найчастіше

У січні 2026 року місцеві бюджети отримали 28,4 млн грн туристичного збору. Це на 14,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила Державна податкова служба.

За даними податкової, найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів таких регіонів:

- Львівська область – 5,9 млн грн;

- Івано-Франківська область – 5,6 млн грн;

- Київ – 5,6 млн грн;

- Закарпатська область – 3 млн грн.

Зазначається, що під час тимчасового розміщення у готелях, хостелах, садибах та інших місцях проживання туристичний збір сплачують:

- громадяни України,

- іноземці,

- особи без громадянства.

Нагадаємо:

За підсумками 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 359 млн грн туристичного збору, що на 86 млн грн більше (31,5%), ніж за 2024 рік.