Мінфін залучив ОВДП на 9 мільярдів

За результатами аукціону облігацій внутрішньої державної позики було залучено 9 мільярдів гривень.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

За результатами розміщень ОВДП 22 квітня 2025 року, до державного бюджету залучено 9 млрд грн.

Облігацій з терміном погашення через 1,2 роки продали на 2,9 мільярда . Їхня дохідність становила 16,35% (на 0,01 відсотковий пункт більше, аніж на минулому аукціоні);

З 1,9 річним терміном погашення було залучено 1,1 мільярд , їхня дохідність становить 17,1% (на 0,01 відсотковий пункт більше, аніж на минулому аукціоні);

З 3-х річним терміном погашення було залучено 5 мільярдів (дохідність 17,8%).

Під час минулого аукціону 16 квітня за результатами аукціону, було залучено 10 млрд грн.

Нагадаємо:

17 квітня Правління Національного банку України ухвалило рішення про збереження облікової ставки на рівні 15,5%.