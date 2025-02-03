Мінекономіки опублікувало список авто, які підпадають під "податок на розкіш" у 2025 році

Міністерство економіки оприлюднило перелік моделей авто, які підпадають під транспортний податок у 2025 році.

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки.

Загалом у переліку 352 моделі авто марок Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Lamborghini, Ineos, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce, Toyota.

Власникам цих авто доведеться сплатити податок у разі, якщо їх автівки не старше 5 років, залежно від марки та моделі.

Фізичні особи повинні сплатити податок протягом 60 днів після отримання повідомлення. Юридичні особи — авансовими внесками до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.

Транспортний податок сплачують юридичні та фізичні особи. Оподатковуються автомобілі, вартістю понад 375 мінімальних заробітних плат (3 млн грн).

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Нагадаємо:

У 2024 році список авто що підпадали під "податок на розкіш" збільшився на 148 найменувань.