В уряді обіцяють перенести строки запуску еАкцизу

Із листопада бізнес почне тестування повного функціоналу системи еАкциз. Щодо повноцінного запуску, то його планують перенести на листопад 2026 року, а не на січень, як це планувалося раніше.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який зустрівся з представниками бізнесу та галузевих асоціацій.

Система розроблена без використання державних коштів – фінансування забезпечили донори.

"Ми створили ІТ-рішення, яке за складністю втричі перевищує європейські аналоги. У листопаді бізнес отримає доступ до повного функціоналу, а з січня 2026 року – до офлайн-застосунків для роботи із системою", – розповів Федоров.

"Наша спільна позиція з усіма залученими галузями — продовжити тестовий період до 1 листопада 2026 року та внести це на розгляд до профільного комітету Верховної Ради", - також додав міністр.

Він зазначив, що дотримання тестового періоду в 10 місяців, визначеного законом, дозволить компаніям підготуватися до повноцінного переходу на систему еАкциз.

"Ми вже довели ефективність цифровізації як інструменту боротьби з корупцією. За 5 років цифрові послуги заощадили українцям та державі 184 млрд грн", - наголосив Федоров.

За його словами, запуск еАкцизу — важливий крок для подальшої боротьби з нелегальними схемами, тіньовим ринком та збільшення податкових надходжень у бюджет.

Нагадаємо:

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), що представляють тютюнову, алкогольну галузі та роздрібну торгівлю, закликали уряд і парламент відкласти запуск системи еАкциз щонайменше на десять місяців.