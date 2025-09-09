Бізнес закликає відкласти запуск еАкцизу

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), що представляють тютюнову, алкогольну галузі та роздрібну торгівлю, закликали уряд і парламент відкласти запуск системи еАкциз щонайменше на десять місяців.

Про це повідомила пресслужба ЄБА.

За законом №3173-IX електронна система обліку алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет має запрацювати з 1 січня 2026 року.

Однак бізнес наголошує, що технічно система ще не готова, а тестування фактично скорочується до двох місяців замість запланованих десяти.

У ЄБА зазначають, що комплексне тестування потрібне для адаптації бізнес-процесів, інтеграції ІТ-рішень та перевірки роботи системи на всіх етапах – від виробника чи імпортера до споживача.

у зв’язку з технічною неготовністю системи, необхідно до 1 жовтня 2025 року прийняти законодавчі зміни, які передбачають відтермінування запуску еАкцизу та продовження тестового режиму роботи Електронної системи щонайменше на 10 місяців (включно з офлайн-застосунком, інтеграцією з РРО/ПРРО та повним циклом обігу продукції).

Якщо бізнес буде позбавлений повноцінного, законодавчо передбаченого, періоду для тестування Електронної системи з моменту готовності всіх її компонентів, це може створити серйозні ризики для ринку підакцизних товарів: