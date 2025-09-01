Миколаївщина отримає 34 мільйони для водозабезпечення

Кабінет міністрів перерозподілив 34 млн грн у межах державної програми на потреби Миколаївщини, щоб гарантувати стабільний доступ до води у посушливий період.

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Передбачається внесення змін до Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року. А саме, доповнення її новим заходом щодо наповнення у листопаді - грудні 2025 року каскаду водосховищ Миколаївської області.

Головним розпорядником бюджетних коштів буде Держводагентство.

"Дані заходи сприятимуть забезпеченню стабільного доступу населення та галузей економіки Миколаївської області до відновлюваних, безпечних та економічно доступних джерел води, а також дозволить забезпечити безперебійне функціонування водоподаючого каскаду наливних водосховищ, підтримати баланс підземних горизонтів прісної води та створити стійкі умови для міжбасейнового перекидання водних ресурсів у маловодний регіон Причорномор’я", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо:

21 серпня Агентство відновлення заявило, що миколаївці мали отримати водопостачання в серпні: вода йтиме трубами до споживача після визначення готовності водогону до штатної роботи.