Стало відомо, коли відновиться водопостачання в Миколаєві

В Миколаєві водопостачання відновиться в серпні.

Про це повідомляє Агентство відновлення.

"Миколаївці отримають водопостачання в серпні: вода піде трубами до споживача після визначення готовності водогону до штатної роботи. Зараз завершено перевірку понад 97% всієї протяжності мережі.", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водогін для забезпечення Миколаєва на фінішній прямій побудови. За кілька місяців змонтовано 100% від загальної протяжності трубопроводу, паралельно тривають роботи на інших об’єктах. Насосні станції готові на 86%.

Як інформує агентство, три тижні тому розпочали заповнення системи водою. Наразі вода вже пройшла три насосні станції та заповнила всю протяжність мереж на даній ділянці.

Поступова подача води дає змогу убезпечитись від пошкоджень труб та аварійних ситуацій ще до початку експлуатації, поснює агенство.

Крім того, триває вкопування підстанцій та побудова укриттів для персоналу з метою безпеки.

Зрошувальні системи для подачі додаткових 50 метрів кубічних води на добу фермерам — в процесі монтажу.

Нагадаємо:

Як стало відомо в середині липня, у Миколаєві вода подавалася з низьким тиском. У деяких районах вона могла бути відсутньою.