"Медзакупівлі" за пів мільярда замовили німецькі МРТ: деталі

ДП "Медичні закупівлі України" 4 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ "Кінд Інтерслух Київ" системи магнітно-резонансної томографії на 555,39 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До серпня 2026 року поставлять 16 систем магнітно-резонансної томографії Magnetom Altea виробництва Siemens Healthcare GmbH (Німеччина) на заводах Siemens Healthineers AG (Німеччина) по 34,71 млн грн, або $826 тис за комплект без ПДВ.

Товар оплатять авансом.

У 2023 році полтавська лікарня замовила систему Magnetom Altea за 65,80 млн грн, або $1,80 млн, у кінці 2022 року харківський онкоцентр – за 66,99 млн грн, або $1,83 млн, у 2021 році Інститут раку – за 46,50 млн грн, або $1,70 млн із ПДВ.

Закупівля здійснюється коштом державного бюджету за програмою "Реалізація публічних інвестиційних проектів МОЗ України". Вона фінансується ЄС по програмі Ukraine Facility, тому учасники мали бути зареєстрованими, а пропонований товар – бути виготовленим у прийнятних країнах згідно Рамкової угоди між Україною та ЄС. Інакше їх би відхилили.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Формальна економія становила 0,003% відносно очікуваної суми 555,41 млн грн.

Засновниками київської "Кінд Інтерслух Київ" є Іване Кеванішвілі з Грузії та компанія K2D Immobilien GmbH & Co. KG (Німеччина), кінцевими бенефіціарами – той самий Кеванішвілі та німець Олександр Кінд, а директором – українець Костянтин Герлянд.

Нагадаємо:

АТ "НАЕК "Енергоатом" 15 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ з ІІ "Юромаш" гусеничний кран вартістю 79,65 млн грн.