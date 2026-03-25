Нацбанк показав курс долара і євро на четвер 26 березня

У четвер, 26 березня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 4 копійки до 50,85 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долар подешевшає на 5 копійок до 43,87 грн.

Офіційні курси на четвер 26 березня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,87 грн (43,92 грн станом на 25 березня);

1 євро – 50,85 грн (50,89 грн станом на 25 березня).

Нагадаємо:

4 березня курс долара встановив черговий рекорд щодо гривні - 43,45 грн. Наступного дня знову рекорд - 43,71 грн. 6 березня - 43,80 грн. Ще два рази курс долара встановив рекорд 10 та 12 березня.