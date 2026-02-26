Латвія першою в світі визнала електронні підписи України

З 2026 року українські електронні підписи (КЕП), що входять до Довірчого списку третіх країн Єврокомісії, прирівнюються в Латвії до власноручних підписів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Латвія наразі є першою країною у світі, яка легально визнає українські електронні підписи, прирівнюючи їх до рукописних. Це значно полегшить комунікацію та співпрацю між українськими громадянами в Латвії (наразі їх понад 31 000), а також між латвійськими та українськими бізнесами, державними та місцевими органами влади", – зазначив заступник державного секретаря з цифрової трансформації при VARAM Гатіс Озолс.

У відомстві поінформували, що більше не потрібно особистих візитів чи паперової тяганини, щоб:

взаємодіяти з банками: підписувати електронні документи (договори, акти, рахунки) з повною юридичною силою;

подавати заяви про отримання державних та муніципальних послуг Латвії;

вести бізнес: підписувати контракти з латвійськими партнерами онлайн.

"Для взаємодії з латвійськими установами та бізнесом можна використовувати Дія.Підпис-EU або інші е-підписи українських центрів з оцінкою відповідності стандартам ЄС. Це стало можливим завдяки змінам до латвійського Закону "Про електронні документи", які набули чинності цього року", – зазначили в Мінцифри.

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації оновило сервіс перевірки електронних підписів — більше не потрібні паперові роздруківки протоколів перевірки підпису, скриншоти екрана та "мокрі" печатки для підтвердження справжності КЕП.